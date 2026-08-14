Power REIT Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Power REIT Registered hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Power REIT Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.500 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 152.94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch