Power öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Power hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.60 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.10 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40.97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9.62 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 16.30 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch