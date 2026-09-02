Power Metallic Mines gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Power Metallic Mines hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.04 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch