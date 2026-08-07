Power Media gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Power Media hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.48 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.330 PLN je Aktie erzielt worden.

Power Media hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.0 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch