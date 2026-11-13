Power Mech Projects veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Power Mech Projects hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 26.52 INR, nach 23.70 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 16.09 Milliarden INR gegenüber 12.38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch