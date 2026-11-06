Power Integrations veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Power Integrations präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Power Integrations -0.020 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Power Integrations in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 125.5 Millionen USD im Vergleich zu 118.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch