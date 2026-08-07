Power Integrations: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Power Integrations lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Power Integrations 0.020 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 118.9 Millionen USD gegenüber 115.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch