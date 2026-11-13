Power hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Power veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.60 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.10 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 40.97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.62 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 16.30 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch