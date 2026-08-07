Power Grid: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Power Grid äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.87 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.90 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Power Grid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 114.97 Milliarden INR im Vergleich zu 111.96 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch