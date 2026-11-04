Power Grid hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Power Grid hat am 01.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.16 INR, nach 3.84 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118.16 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.76 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch