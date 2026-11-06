Power Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Power Finance hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18.29 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 17.40 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.03 Prozent auf 287.36 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281.65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch