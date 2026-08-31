Power Construction A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Power Construction A hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 144.75 Milliarden CNY, gegenüber 150.32 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.70 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch