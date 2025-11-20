Powell Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Powell Industries hat am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 4.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 298.0 Millionen USD gegenüber 275.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 14.86 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 12.29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Powell Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1.10 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1.01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch