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18.11.2026 06:37:00
Powell Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Powell Industries hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 2.23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Powell Industries 1.41 USD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 396.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Powell Industries 298.0 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 6.04 USD gegenüber 4.95 USD je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.76 Prozent auf 1.26 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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