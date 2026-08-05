Powell Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Powell Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1.42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Powell Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1.32 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.90 Prozent auf 311.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 286.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch