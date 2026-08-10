Powdertech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Powdertech präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9.82 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 26.18 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Powdertech 2.01 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.39 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch