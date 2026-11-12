Powdertech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Powdertech hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.95 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Powdertech 17.23 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Powdertech mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5.64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch