POVAL KOGYO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

POVAL KOGYO hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25.65 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte POVAL KOGYO ein EPS von 18.11 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.03 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 889.0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch