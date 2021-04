Poursuivant son expansion mondiale, le pionnier du e-commerce RevLifter se lance sur le marché français

Le leader de l'hyper-personnalisation des offres renforce sa présence en Europe en ouvrant un nouveau bureau à Paris et s'engage à adopter les pratiques exemplaires de la Charte des bons de réduction du CPA

LONDRES et PARIS, 15 avril 2021 /PRNewswire/ -- RevLifter, le fournisseur de solutions technologiques en matière d'offres hyper-personnalisées, a annoncé le déploiement de ses solutions en France. L'entreprise a ouvert un nouveau bureau à Paris et vise désormais à aider les principaux retailers du pays à relever les défis auxquels ils sont confrontés en matière de e-commerce.

Actuellement déployée dans plus de huit marchés dans le monde, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, la plateforme innovante de RevLifter s'appuie sur un mélange de données comportementales et contextuelles pour diffuser des offres et incentives hyper-personnalisés, tout au long du parcours d'achat.

L'approche de l'entreprise, axée sur les objectifs des e-commerçants, leur donne un contrôle des offres diffusées et leur assure que cela se fasse en lien avec les résultats qu'ils attendent. En appliquant la personnalisation à différents formats - notifications on-site, pages de checkout ou pages d'offres promotionnelles, RevLifter a permi à des marques comme HP, Uniqlo, ASOS, Harvey Nichols et EE d'augmenter leur chiffre d'affaires et leur rentabilité.

Le bureau de RevLifter en France sera dirigé par Clément Bourguignon, Senior Business Development Manager. « Je me réjouis de rejoindre RevLifter à un moment aussi important pour l'entreprise et le marché du e-commerce français, l'un des plus importants au monde. »

«Des conversations que j'ai pu avoir avec les e-commerçants français, nos solutions sont alignées et en mesure de répondre à leurs challenges et objectifs les plus cruciaux. C'est très motivant et j'ai hâte de travailler avec l'équipe pour accroître notre présence sur ce marché», a-t-il ajouté.

Dans le cadre de son arrivée sur le marché français, RevLifter a également rejoint le Collectif Pour les Acteurs du Marketing Digital (CPA), syndicat professionnel des acteurs du marketing digital en France. L'entreprise s'est engagée à respecter la Charte des Bons de Réduction, reconnue comme la principale norme du pays pour les éditeurs de vouchers et codes promotionnels. Celle-ci vise à assurer des pratiques équitables et transparentes entre ses membres lors du ciblage et de l'acquisition d'utilisateurs en ligne.

À propos de RevLifter

RevLifter s'est donné pour mission de rendre chaque offre de e-commerce intelligente et personnalisée, tout au long du parcours client. Sa plateforme leader sur le marché donne aux marques de tous les secteurs la possibilité de diffuser des offres hyper-personnalisées en temps réel, qui dépassent les objectifs de revenus, de conversions, d'acquisition et plus encore. Les solutions innovantes de RevLifter se déploient rapidement, sont payées à la performance et réinventent le e-commerce en offrant le meilleur résultat possible aux marques et à leurs clients. Pour plus d'informations, consultez le site https://revlifter.com.

