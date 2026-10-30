Potomac Bancshares legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Potomac Bancshares hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.560 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 14.2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch