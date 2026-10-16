PostPrime präsentierte Quartalsergebnisse

PostPrime hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3.40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PostPrime ein Ergebnis je Aktie von -8.190 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat PostPrime 84.1 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 167.5 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch