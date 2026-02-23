Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.02.2026 09:04:16

PostNL Q4 Earnings Fall, Cuts Dividend; Sees Higher Revenues In FY26

(RTTNews) - PostNL N.V. (PNL.AS, TNTFF), a Dutch postal, e-commerce, and logistics company, on Monday reported that net income declined in the fourth quarter compared with the previous year.

For the fourth quarter, net income declined to 47 million euros from 48 million euros in the previous year.

Normalised EBIT increased to 79 million euros from 62 million euros in the previous year.

Revenue increased to 973 million euros from 937 million euros in the prior year.

Further, the company expects fiscal 2026 normalised EBIT to range between 40 million euros and 70 million euros, compared to 53 million euros in fiscal 2025.

The company expects 2026 revenue to grow 5% to 7% from 3.32 billion euros in 2025, with targeted yield measures and significant price increases more than offsetting organic cost increases of about 140 million euros.

The company will propose a 2025 dividend of 0.04 euros per ordinary share at its AGM on April 14, compared with 0.07 euros for 2024, representing an 80% pay-out ratio of normalised comprehensive income of 21 million euros.

PostNL N.V. closed trading 1.03% lesser at 1.1500 euros on the Amsterdam Stock Exchange.

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’393.27 19.17 B5HSYU
Short 14’671.33 13.80 SC7BZU
Short 15’264.19 8.65 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’859.76 20.02.2026 17:31:56
Long 13’240.61 20.00 SLAB6U
Long 12’935.58 13.94 STVB8U
Long 12’373.32 8.85 S8IBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Datum Titel