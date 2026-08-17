Posti Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Posti Group hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.06 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Posti Group 0.090 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Posti Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 362.0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 356.3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch