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27.11.2026 09:06:36
Postfinance übernimmt Kartenzahlungsabwicklung ab 2027 selbst
Bern (awp) - Postfinance baut ihr Geschäft mit der Abwicklung bargeldloser Zahlungen aus. Dazu lanciert die Post-Tochter ab Mitte 2027 ein eigenes Full-Acquiring-Angebot und will künftig mehr Dienstleistungen selbst erbringen, die sie bisher teilweise zusammen mit einem Partner abwickelt.
Mit dem neuen Angebot nehme Postfinance ein vielfach geäussertes Bedürfnis der Schweizer Wirtschaft auf, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Gleichzeitig werde der Wettbewerb im Zahlungsverkehr gestärkt und Händlern eine zusätzliche Schweizer Option geboten.
Postfinance ist bereits im Acquiring-Geschäft tätig. Dabei verarbeitet ein sogenannter Acquirer Zahlungstransaktionen, die etwa in Geschäften mit Karten oder anderen bargeldlosen Zahlungsmitteln getätigt werden, und sorgt dafür, dass der Händler den entsprechenden Betrag erhält. Beim Full-Acquiring werden verschiedene Zahlungsmittel wie die Postfinance-Card, Visa, Mastercard oder Twint unterstützt.
Bislang erbringt Postfinance diese Leistungen teilweise zusammen mit einem Partner. Dabei handelt es sich um Worldline, wie das Unternehmen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mitteilte. Künftig will die Post-Tochter schrittweise mehr Dienstleistungen rund um die Annahme und Abwicklung von Kartenzahlungen und anderen bargeldlosen Transaktionen selbst übernehmen.
mk/cg/ls
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