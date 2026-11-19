Bern (awp) - Die Postfinance hat in den ersten neun Monaten 2026 das Betriebsergebnis um 58 Millionen auf 282 Millionen Franken gesteigert. Zu verdanken ist dies laut der Post-Tochter vor allem höheren Erträgen im zinsunabhängigen Geschäft.

So hätten die positive Entwicklung im Zahlungsverkehr sowie ein tieferer Geschäftsaufwand zum guten Ergebnis beigetragen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zum wichtigen Zinsgeschäft heisst es, dass die langfristige und ausgewogene Anlagestrategie das Ergebnis in dieser Sparte zwar stabilisiert habe, das anhaltende Nullzinsumfeld den Ertrag aber weiterhin belaste.

Die Kundenvermögen stiegen derweil seit Ende 2025 um 3,1 Milliarden auf insgesamt 116,9 Milliarden Franken.

Post steigert Betriebsergebnis klar

Die Post selbst hat in den ersten neun Monaten 2026 auf Konzernebene ein Betriebsergebnis von 286 Millionen Franken erzielt. Das sind satte 103 Millionen Franken mehr als in der Vorjahresperiode.

Das Resultat bewegt sich etwa im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, heisst es dazu. Den Konzerngewinn beziffert die Post auf 224 Millionen Franken, nach 193 im Vorjahreszeitraum.

Zum höheren Ergebnis trugen den Angaben zufolge insbesondere die Entwicklung im Paket- und Bankgeschäft sowie Effizienz- und Preismassnahmen bei.

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