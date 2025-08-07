Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’898 1.2%  SPI 16’627 1.3%  Dow 44’193 0.2%  DAX 24’384 1.9%  Euro 0.9416 0.2%  EStoxx50 5’352 1.7%  Gold 3’379 0.3%  Bitcoin 92’700 -0.1%  Dollar 0.8064 0.0%  Öl 67.2 0.3% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
07.08.2025 11:36:36

Postfinance reicht Beschwerde wegen Löschung von Stimmabdruck ein

Bern (awp/sda) - Postfinance hat beim Bundesverwaltungsgericht gegen eine Verfügung des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftagten Beschwerde eingelegt. Die Verfügung verlangt, dass Postfinance bis zum 1. Oktober alle bestehenden Stimmabdrücke löscht.

Zudem soll eine ausdrückliche Einwilligung der Kundinnen durch ein gesprochenes "Ja" einführt werden, so der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (Edöb). Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts stehe noch aus, teilte Postfinance am Donnerstag mit.

Postfinance halte die angeordneten Massnahmen für rechtlich unbegründet und unverhältnismässig - insbesondere, da dem Edöb bereits vor Erlass der Verfügung mitgeteilt worden sei, dass Anfang 2026 ein neues Verfahren eingeführt werde. Dabei erfolge die Einwilligung der Kunden durch ein gesprochenes "Ja". Das Stimmerkennungsverfahren sei rechtskonform. Das Vorgehen des Edöb sei nicht nachvollziehbar.

Der Edöb hatte eine Sachverhaltsabklärung zur Stimmerkennung durchgeführt und diese mit der Verfügung abgeschlossen.

