Postfinance macht zum Halbjahr etwas weniger Gewinn

Bern (awp) - Postfinance hat im ersten Halbjahr 2026 unter dem Strich etwas weniger verdient. Gleichzeitig flossen dem Institut weitere Kundengelder zu.

Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung sank um gut 16 Prozent auf 113 Millionen Franken, wie dem am Donnerstag publizierten Halbjahresbericht der Postfinance zu entnehmen ist. Unter dem Strich resultierte ein 6 Prozent tieferer Reingewinn von 103 Millionen.

Insgesamt schrumpfte der Geschäftsertrag im ersten Semester um 6 Prozent auf 613 Millionen Franken. Der Überschuss aus dem Zinsgeschäft als wichtigste Ertragsquelle lag bei 285 Millionen Franken und damit 34 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert.

Allerdings hatte die Umstellung der Rechnungslegungsvorschriften für Banken im Vorjahr zu einem Sonderertrag von 37 Millionen geführt. Um diesen Effekt bereinigt sei der Zinserfolg leicht gesteigert worden, betonte das Institut. Und das trotz Nullzinsumfeld.

Gleichzeitig stiegen die Erträge im zinsunabhängigen Geschäft - Kommissions- wie Dienstleistungsgeschäft sowie das Handelsgeschäft lagen über dem Vorjahr. Getrieben hätten das Anlagegeschäft, E-Trading sowie eine verstärkte Nutzung der Debit Card von Postfinance. Die Diversifikation der Erträge schreite voran, stellt Postfinance fest.

Geholfen haben auch Kosteneinsparungen. Der Geschäftsaufwand sank nach Angaben der Bank um 11 Millionen auf 477 Millionen Franken. Der tiefere Aufwand stabilisiert das Ergebnis, so Postfinance.

Die Kundenvermögen stiegen seit Ende 2025 um 3,7 Milliarden Franken auf 117,5 Milliarden an. Insbesondere das Volumen der zinsunabhängigen Anlageprodukte sei um 2,1 Milliarden gestiegen. Die machen nun 25,3 Milliarden Franken an den Kundenvermögen aus.

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