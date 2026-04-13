Postfinance-GV wählt Kamila Horackova in den Verwaltungsrat

Bern (awp) - Anlässlich der Generalversammlung von Postfinance am vergangenen Freitag wurde Kamila Horackova neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die gebürtige Tschechin ersetzt damit den bisherigen Vizepräsidenten Hans Lauber im Aufsichtsgremium, der nach Erreichen der statutarischen Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren aus dem Amt ausscheidet, teilte die Bank am Montag mit.

Horackova ist Jahrgang 1969. Sie bringe mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Anlagebranche mit, davon war sie 20 Jahre Chief Investment Officer (CIO) in der Finanz- und Versicherungsindustrie. Seit Oktober 2025 bekleidet sie dieses Amt bei der NN Group in den Niederlanden, heisst es.

Das Amt als Vize-Verwaltungsratspräsident ist noch nicht neu besetzt worden, teilte Postfinance auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. Darüber soll "an einer der nächsten Sitzungen" entschieden werden, sagte eine Sprecherin.

Weiterhin unbesetzt ist auch der Verwaltungsratsposten von Bernadette Koch, die im November 2025 ihren Rücktritt per Ende März 2026 angekündigt hatte. Über die Nachfolge soll zu gegebener Zeit informiert werden.

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