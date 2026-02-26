Postfinance führt erweiterte Geschäftsleitung ein

Bern (awp) - Die Postfinance erweitert ihre Führungsebene ab März um zwei zusätzliche Positionen. Es handelt sich um die Leitung Segment & Sales Steering mit Patrick Rousseau und die Leitung Innovationssteuerung mit Roger Hug.

Mit dieser Änderung stärke die Postfinance ihre strategische Ausrichtung und "ganzheitliche Unternehmenssteuerung auf oberster Ebene", heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Im Fokus stünden das Kundengeschäft, die Innovationsvorhaben und die finanzielle Steuerung.

Mit der Strategie 2025-2028 will sich das Institut laut den Angaben stärker auf die finanziellen Bedürfnisse und die Kundenzufriedenheit ausrichten.

ls/hr