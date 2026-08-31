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31.08.2026 06:37:00
Postal Savings Bank of China Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Postal Savings Bank of China Un hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.00 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Postal Savings Bank of China Un einen Umsatz von 19.33 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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