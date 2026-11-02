Postal Savings Bank of China Registered A legte Quartalsergebnis vor

Postal Savings Bank of China Registered A hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.24 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.230 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Postal Savings Bank of China Registered A im vergangenen Quartal 138.74 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Postal Savings Bank of China Registered A 142.81 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch