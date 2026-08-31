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31.08.2026 06:37:00
Postal Savings Bank of China Registered A legte Quartalsergebnis vor
Postal Savings Bank of China Registered A veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.200 CNY erwirtschaftet worden.
Postal Savings Bank of China Registered A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142.94 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 139.80 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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