Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.28 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S noch ein Gewinn pro Aktie von 0.250 HKD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S mit einem Umsatz von insgesamt 161.39 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156.04 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 3.43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch