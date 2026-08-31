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31.08.2026 06:37:00
Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.25 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.220 HKD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 150.84 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 164.53 Milliarden HKD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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