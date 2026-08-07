Postal Realty Trust A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Postal Realty Trust A lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.120 USD je Aktie vermeldet.

Postal Realty Trust A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch