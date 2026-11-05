Postal Realty Trust A legte Quartalsergebnis vor

Postal Realty Trust A hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 30.3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch