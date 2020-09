Possibilités de développement accrues à l'horizon pour l'industrie culturelle, a déclaré Ruby Wang de Perfect World

BEIJING, 10 septembre 2020 /CNW/ -- Le Forum chinois sur le développement de l'industrie culturelle, tenu dans le cadre de la 15e Exposition internationale de l'industrie culturelle chinoise à Beijing (ICIE), a eu lieu à Beijing le 5 septembre. Le forum, placé sous l'enseigne « Coexistence culturelle et intégration industrielle pour un avenir brillant et partagé - Développement optimal de l'industrie culturelle chinoise à l'ère post-covidienne », comportait une table ronde thématique, intitulée « Nouvelle consommation culturelle à l'ère post-épidémique », à laquelle a participé Ruby Wang, directrice générale adjointe et porte-parole de Perfect World, présidente de Perfect World Education.

Lors de son intervention, abordant la consommation culturelle à l'ère post-épidémique, Wang estime qu'elle doit être, comme les autres types de consommation, analysée en conjonction avec les tendances générales qui influencent à la fois les cycles économiques nationaux et mondiaux. Elle a déclaré : « D'une part, les nouvelles habitudes qui se sont développées autour de la consommation culturelle pendant l'épidémie devraient devenir la norme. D'un autre côté, la 'circulation interne' sur le plan économique va engendrer un marché qui exigera davantage de produits culturels de haute qualité, ce qui se traduira à l'avenir par des possibilités accrues pour l'industrie culturelle. »

L'industrie du sport électronique a connu une croissance fulgurante au cours des deux dernières années. En témoignent les champions internationaux de DOTA 2 (TI10) dont la cagnotte a franchi la barre des 35 M$ US, dépassant les 34,33 M$ de TI9 l'année dernière et établissant une fois de plus un nouveau record en termes de montant et de rapidité du financement participatif pour une seule compétition de sport électronique.

Cela dit, le secteur doit encore être examinée de manière rationnelle et objective. Comme Wang l'a encore expliqué, l'industrie du sport électronique, en raison de son développement rapide, est aujourd'hui confrontée à deux défis, à savoir la pénurie de talents et l'hésitation des jeunes, issus de la nouvelle génération, devant les possibilités de carrière qui s'offrent à eux dans un secteur encore nouveau.

« Il est nécessaire de mettre en place un système d'éducation et de formation solide », a proposé Wang, ajoutant qu'un programme pilote composé d'un certificat d'études et de plusieurs certificats de compétence professionnelle (le système pilote de certificats 1 + X) est utile pour former davantage de talents professionnels dans les sports électroniques et l'industrie culturelle et créative numérique.

Le programme a été lancé par le Conseil d'État chinois en janvier 2019.

Dans le même ordre d'idées, Wang a également noté que les sports électroniques, étant une base de données naturelle, s'intègrent aux nouvelles technologies telles que la 5G et l'intelligence artificielle. Poussés par les nouvelles technologies, les rivaux de l'IA seront introduits afin de permettre aux joueurs communs de créer une expérience immersive grâce à l'AR/VR. Dans une perspective d'avenir, des studios virtuels seront également créés et des présentateurs virtuels commenteront les jeux en direct au profit des amateurs, ce qui élargira le secteur et le marché des sports électroniques et augmentera les possibilités de développement.

