Positron öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Positron veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Positron 0.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0.1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch