Positive Wertberichtigung: CI Com rückt in die Gewinnzone vor

Unter dem Strich resultierte ein Gewinn in Höhe von 138'276 Franken nach einem Verlust von 695'902 Franken in der ersten Jahreshälfte 2020, wie dem am Dienstagabend veröffentlichten Halbjahresbericht zu entnehmen ist.

Hatte CI Com vor einem Jahr auf der Beteiligung der an der Pariser Börse Euronext gelistete Alliance Développement Capital (ADC SIIC) noch eine belastende Wertberichtigung in Höhe von 563'000 Franken vorgenommen, fiel diese im laufenden Jahr mit rund 250'000 Franken positiv aus. CI Com hatte dies bereits Anfang Juli angekündigt.

Das Betriebsergebnis verblieb dagegen in der Verlustzone: Das Minus belief sich auf 88'506 Franken nach einem Betriebsverlust von 54'447 Franken im Vorjahreszeitraum. Die Eigenmittel betrugen derweil per Ende Juni -6,84 Millionen Franken nach -6,98 Millionen.

mk/jb

Genf (awp)