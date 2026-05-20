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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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Aktienempfehlung 20.05.2026 11:52:44

Positive Entwicklung: Barclays Capital erhöht Rheinmetall-Aktie auf Overweight

Positive Entwicklung: Barclays Capital erhöht Rheinmetall-Aktie auf Overweight

Das Rheinmetall-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Barclays Capital-Analyst Afonso Osorio unterzogen.

Rheinmetall
1108.81 CHF -0.61%
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Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2035 Euro belassen. Nach den verfehlten Erwartungen an das erste Quartal gehe es nun darum, wie der Rüstungskonzern im zweiten Quartal wieder aufhole und die angepeilten Vorhaben umsetze, schrieb Afonso Osorio am Dienstagabend mit Blick auf das anstehende Treffen mit Finanzchef Klaus Neumann und IR-Chef Dirk Winkels im Rahmen der European-Leadership-Konferenz von Barclays. Dies sieht der Analyst als wichtigen Treiber, um die diesbezüglichen Bedenken der Investoren zu zerstreuen. Strukturell sei die Story intakt. Für 2026 prognostiziert Osorio einen Anstieg des operativen Gewinns von 45 Prozent, während der Sektor nur einen Anstieg von 19 Prozent verzeichnen dürfte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr in Grün und gewann 1.4 Prozent auf 1’224.20 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 66.23 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 58’520 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 20.8 Prozent nach. Am 06.08.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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