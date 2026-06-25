Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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25.06.2026 09:33:03
Positive Bewertungsänderung: Deutsche Bank AG stuft Vonovia SE-Aktie auf Buy hoch
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Thomas Rothäusler das Vonovia SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 25 auf 26 angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Thomas Rothäusler wird in seiner am Donnerstag veröffentlichten Branchenanalyse optimistisch für Wohnimmobilienunternehmen. Dabei zählt Vonovia zu seinen Favoriten. Vorsichtiger wird er im Gewerbebereich, wobei er im Segment der Logistik-Immobilien Potenzial für eine Neubewertung sieht. Generell hält er höhere Zinsen für eingepreist und sieht Chancen auf einen Schwenk aus Wachstums- in Value-Werte.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie legte um 09:16 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.3 Prozent auf 21.07 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23.40 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 288’028 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 9.0 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Vonovia SE wird am 05.08.2026 gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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