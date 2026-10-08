Positive Bewertungsänderung: Bernstein Research stuft Continental-Aktie auf Outperform hoch

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 82 Euro angehoben. Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn im Vergleich zur Konkurrenz unterdurchschnittlich entwickelt und nach der Abspaltung von Aumovio die starke 2025er-Entwicklung revidiert, schrieb Harry Martin am Donnerstag in seiner Neubewertung des Reifenherstellers. Unter Einbeziehung des ContiTech-Verkaufs werde Continental zurzeit mit einem Bewertungsabschlag zu den Wettbewerbern gehandelt, dabei wäre aus fundamentaler Sicht eine Prämie verdient. Continental weise zudem bis 2027 das branchenweit beste Ergebnis- und Cashflow-Profil auf. Dies dürfte am Markt bereits anerkannt werden. Seine positive langfristige Einschätzung hinsichtlich des Wachstums und der Margen bei Premium-Reifen dürfte der Markt aber so bisher nicht berücksichtigen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Continental-Aktie notierte um 11:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1.8 Prozent auf 69.04 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 18.77 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 53’657 Continental-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 6.1 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:00 / UTC





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