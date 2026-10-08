Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Outperform-Einstufung
|
08.10.2026 11:19:46
Positive Bewertungsänderung: Bernstein Research stuft Continental-Aktie auf Outperform hoch
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Continental-Aktie durch Bernstein Research.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 82 Euro angehoben. Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn im Vergleich zur Konkurrenz unterdurchschnittlich entwickelt und nach der Abspaltung von Aumovio die starke 2025er-Entwicklung revidiert, schrieb Harry Martin am Donnerstag in seiner Neubewertung des Reifenherstellers. Unter Einbeziehung des ContiTech-Verkaufs werde Continental zurzeit mit einem Bewertungsabschlag zu den Wettbewerbern gehandelt, dabei wäre aus fundamentaler Sicht eine Prämie verdient. Continental weise zudem bis 2027 das branchenweit beste Ergebnis- und Cashflow-Profil auf. Dies dürfte am Markt bereits anerkannt werden. Seine positive langfristige Einschätzung hinsichtlich des Wachstums und der Margen bei Premium-Reifen dürfte der Markt aber so bisher nicht berücksichtigen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Continental-Aktie notierte um 11:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1.8 Prozent auf 69.04 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 18.77 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 53’657 Continental-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 6.1 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Continental AG
|
07.10.26
|DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
06.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
05.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Overweight-Note für Continental-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.ch)
Analysen zu Continental AG
|10:29
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:29
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:29
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.