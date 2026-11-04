POSCO (Spons ADRS): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

POSCO (Spons ADRS) hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.53 USD gegenüber 1.00 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.47 Milliarden USD – ein Plus von 8.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem POSCO (Spons ADRS) 12.46 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0.907 USD sowie einen Umsatz von 13.52 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.ch