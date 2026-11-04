POSCO DX COMPANY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

POSCO DX COMPANY äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 104.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 115.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 265.23 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 244.72 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch