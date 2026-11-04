POSCO COATED COLOR STEEL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

POSCO COATED COLOR STEEL hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das POSCO COATED COLOR STEEL ein Ergebnis je Aktie von 65.20 KRW vermeldet.

Beim Umsatz wurden 285.20 Milliarden KRW gegenüber 282.57 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch