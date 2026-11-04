POSCO CHEMICAL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

POSCO CHEMICAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 476.93 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte POSCO CHEMICAL 414.00 KRW je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat POSCO CHEMICAL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 834.77 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 874.80 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch