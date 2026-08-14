Porwal Auto Components: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Porwal Auto Components präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.00 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 352.3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porwal Auto Components einen Umsatz von 334.0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch