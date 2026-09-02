AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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02.09.2026 14:45:40
Portugal wertet Tap-Angebote von Air France-KLM und Lufthansa aus
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Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
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|Experten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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02.08.26
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31.07.26
|AIR France-KLM-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli (finanzen.net)
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30.07.26
|Heatwaves pushing European holidaymakers north, says Air France-KLM (Financial Times)
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29.07.26
|Ausblick: AIR France-KLM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.07.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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30.06.26
|Was Analysten von der AIR France-KLM-Aktie erwarten (finanzen.net)
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31.05.26
|So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu Lufthansa AG
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
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|05.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
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|05.08.26
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|20.08.26
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|19.08.26
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|14.07.26
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|08.05.26
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|Bernstein Research
|04.08.26
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|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.