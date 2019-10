PortsToronto annonce la meilleure année à ce jour à la gare maritime du Port de Toronto

Un nombre record de 36 navires, soit deux fois plus qu'en la saison 2018, a amené environ 12 000 visiteurs à Toronto entre mai et octobre 2019

TORONTO, le 19 oct. 2019 /CNW/ - Plaque tournante croissante pour le tourisme, la gare maritime du Port de Toronto accueille chaque année des milliers de passagers à Toronto. Cette saison - qui dure jusqu'au 22 octobre - marquera la plus achalandée à ce jour, le nombre de navires de croisières ayant visité notre ville ayant plus que doublé en 2019. En effet, 36 navires ont fait escale au Port de Toronto cet été et cet automne, amenant ainsi environ 12 000 visiteurs à Toronto.

« D'aucuns savent que l'industrie des croisières dans les Grands Lacs gagne de l'importance, et son impact sur le secteur touristique torontois est indéniable, a affirmé Geoffrey Wilson, PDG de PortsToronto. Des milliers de croisiéristes arrivent dans notre ville par la gare maritime du Port de Toronto, et ils restent souvent plusieurs jours afin de découvrir les restaurants, les boutiques et les innombrables événements et attractions qu'offre la ville. Nous nous réjouissons de l'augmentation du nombre de lignes de croisière qui s'arrêtent à Toronto, et sommes impatients de voir comment se déroulera l'année 2020 ».

Le Port de Toronto, un des plus grands ports intérieurs du Canada, offre une expérience urbaine unique et populaire aux voyageurs sillonnant les Grands Lacs.

À propos de PortsToronto (https://www.portstoronto.com/accueil.aspx)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli 2,8 millions de passagers en 2018; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 11 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

SOURCE PortsToronto