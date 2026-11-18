Portsmouth Square liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Portsmouth Square die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.53 USD. Im Vorjahresquartal waren -3.520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.42 Prozent auf 12.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Portsmouth Square 12.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch